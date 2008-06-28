تهدید ایران اهرم اعمال فشار در مذاکره ‌است / بسته1+5 سراب‌ است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز پس از آنکه درکنار قبور شهدای گمنام مدفون در محوطه مجلس شورای اسلامی به مقام رفیع آنان، ادای احترام کرد در جمع خبرنگاران در خصوص خاکسپاری پیکر 7 شهید گمنام در مجلس، تذکر دادن را ناشی از فرهنگ اسلامی دانست و گفت: تذکر دادن باعث می شود که نگاه انسان به مسائل واقعی تر باشد.

لاریجانی افزود: حال این تذکر گاهی با زبان و لسان است و به یک نوعی اثر دارد و گاهی انسان را در مقابل واقعیتی قرار می دهد که خود به خود تحول درونی در افراد به وجود می آید.

وی خاطرنشان کرد: این روش که آرامگاه مطهر شهدای گمنام را در جاهایی که بیش از باقی نقاط نیازمند تذکر هستند، قرار می دهند و یا در معرض دید عموم قرار دهند کار بسیار خوبی بود و من نیز همواره مدافع این فکر بوده ام.

رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد این حرکت برای مجلس امر مبارکی باشد و برای کشور نیز روحیه مناسب را فراهم کند .

لاریجانی یاد آور شد: در فلسفه امر به معروف و نهی از منکر نیز اقدام پیشگیرانه بیش از بقیه امور تاثیر گذار است و مهمترین چیزی که باعث بیداری انسان می شود این است که انسان در معرض رویدادهایی قرار گیرد که خود به خود او را متنبه کند و پیشگیرانه باشد و از این منظر نیز حضور شهدا در خانه ملت امر بسیار پسندیده ای می دانم و امیدوارم این روش در بقیه جاها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از ارزیابی وی نسبت به تهدیدات و تبلیغات وسیع درباره تهدید ایران را جویا شد، گفت: البته این اولین بار نیست که در معرض این تبلیغات قرار می گیریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در ادوار مختلف و در سالهای اخیر نیز هر از گاهی شاهد تبلیغات پر حجمی بودیم که بیشتر تصور می شد که می خواهند از جهت سیاسی کارهایی را انجام دهند و این آتش توپخانه عملیات روانی را نیاز داشتند.البته این بار می تواند وجه غالب آن این موضوع باشد .

لاریجانی تصریح کرد: با این حال ایران همیشه یک آمادگی کامل برای هر گونه اقدام خواهد داشت.وی افزود : تصور این است که در آستانه بسته پیشنهادی و مذاکرات سیاسی به چماقی نیاز دارند تا از آن استفاده سیاسی کننند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت مجلس شورای اسلامی وشورای عالی امنیت ملی ازموضوع مذاکرات تاکید کرد: اما این مذاکرات باید در فضای سالم واقعی باشد و مذاکرات اصیلی باشد.

لاریجانی با بیان اینکه با این کارها ذهن ایرانیان متفرق نخواهد شد، اظهار داشت: اگر دنبال این گونه امور هستند بدانند خیلی بهره ای نمی برند، ما ضمن اینکه مسائل را از هم جدا می کنیم و برای هر قلمرو فکر می کنیم به این معنا نیز توجه داریم اگر آنها از این شگردها بخواهند استفاده کنند در مذاکرات نیز دقت لازم به این وجه خواهیم داشت.



رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین امروز در گفتگویی وعده های مندرج در بسته پیشنهادی 5+1 به ایران را همچون سراب دانست و گفت:‌ 1+5 درقبال ایران رفتار دیپلماتیک بازیگوشانه ای را درپی گرفته و گویا اروپایی ها نمی خواهند ملت ما به حقوق خود دست یابند .

لاریجانی تصریح کرد این بازی به آخر خود نزدیک شده است .وی در عین حال گفت :‌اروپایی ها باید رو راست باشند و اگر مذاکرات آغاز شود می توان به نقاط مشترک دست یافت . رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : بسته پیشنهادی 5+1 به ایران به رغم ظاهر جذابش خاصیتی ندارد .

وی در پایان از کشور های اروپایی خواست در روند بررسی موضوع هست های ایران پله پله مذاکرات را دنبال کنند.