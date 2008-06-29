بازنویسی "کلاه پهلوی" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری پروژه تلویزیونی "کلاه پهلوی" که اوایل امسال به خاطر بازنویسی فیلمنامه متوقف شده بود به زودی آغاز می‌شود. بازنویسی فیلمنامه مجموعه به تازگی به پایان رسیده و گروه هم اکنون مشغول فراهم کردن شرایط تولید بخش‌های پایانی هستند.

مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" ماجرای جوانی به نام فرخ را دنبال می‌کند که پس از ادامه تحصیل در فرانسه به ایران می‌آید و در شهری کوچک فرماندار می‌شود. در همین زمان فرمان کشف حجاب از سوی رضاخان صادر می‌شود و او موظف به اجرای این فرمان است، اما...

داریوش فرهنگ، امین حیایی، امیرعلی دانایی، داریوش کاردان، شقایق فراهانی، گوهر خیراندیش، ماه‌چهره خلیلی، فرهاد آئیش، جمشید شاه‌محمدی، رضا فیاضی، بهاره افشار، صالح میرزاآقایی، آناهیتا نعمتی، کاظم افرندنیا، شهره لرستانی، سیروس گرجستانی، فرشید ابراهیمیان، داود رشیدی، بیوک میرزایی، نادر سلیمانی و ... بازیگران مجموعه هستند.

رضا قدیانی دستیار کارگردان، فتانه محسنی منشی صحنه، مجتبی وحیدی برنامه‌ریز، حسن قلی‌زاده مدیر فیلمبرداری، مشکین مهرگان مسعودی طراح صحنه، محمدامین کمال دکوراتور، سارا خالدی طراح لباس، مهین نویدی طراح گریم، بهمن حیدری صدابردار و مریم تختکشیان عکاس در تولید "کلاه پهلوی" محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک همکاری دارند.