  1. سیاست
  2. سایر
۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۵

یحیی زاده به مهر خبرداد:

ادغام 4 کمیته کمیسیون فرهنگی / فردا اولین جلسه فراکسیون ورزش

ادغام 4 کمیته کمیسیون فرهنگی / فردا اولین جلسه فراکسیون ورزش

سید جلال یحیی زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از ادغام دو کمیته این کمیسیون و انتخاب اعضای هیئت رئیسه کمیته های تخصصی آن ظرف روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری خبر داد.

یحیی زاده که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، یادآور شد: با توجه به تعدد کمیته های تخصصی، تصمیم  گرفته شد که دو کمیته درهم ادغام شوند و بر این اساس کمیته های خانواده و زنان به عنوان یک کمیته  و تربیت بدنی  و جوانان هم به عنوان یک کمیته شناخته شدند.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس هشتم تاکید کرد: همچنین در جلسات کمیسیون که در روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار خواهد شد نسبت به تعیین اولویت کاری کمیسیون و کمیته ها اقدام می شود.

عضوفراکسیون ورزش مجلس هفتم تاکید کرد: تعداد زیادی ازنمایندگان مجلس هشتم جهت عضویت درفراکسیون ورزش اعلام آمادگی کرده اند و به احتمال زیاد فردا اولین جلسه فراکسیون ورزش مجلس هشتم برگزار می شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم همچنین درباره زمان برگزاری جلسات این فراکسیون بیان داشت: با توجه به اینکه مجمع عمومی اصولگرایان قبل از آغاز کار مجلس تشکیل شد و اقدامات اولیه ای که در یکی دو ماه اول کار مجلس ضروری بود توسط هیئت مدیره اصولگرایان انجام شد گویا هنوز ضرورتی برای تشکیل فراکسیون اصولگرایان احساس نشده و بر همین اساس بعید است تا یک هفته آینده هم برای برگزاری جلسات فراکسیون اصولگرایان اقدامی شود.

 

کد مطلب 707060

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها