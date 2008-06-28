ادغام 4 کمیته کمیسیون فرهنگی / فردا اولین جلسه فراکسیون ورزش

یحیی زاده که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، یادآور شد: با توجه به تعدد کمیته های تخصصی، تصمیم گرفته شد که دو کمیته درهم ادغام شوند و بر این اساس کمیته های خانواده و زنان به عنوان یک کمیته و تربیت بدنی و جوانان هم به عنوان یک کمیته شناخته شدند.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس هشتم تاکید کرد: همچنین در جلسات کمیسیون که در روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار خواهد شد نسبت به تعیین اولویت کاری کمیسیون و کمیته ها اقدام می شود.

عضوفراکسیون ورزش مجلس هفتم تاکید کرد: تعداد زیادی ازنمایندگان مجلس هشتم جهت عضویت درفراکسیون ورزش اعلام آمادگی کرده اند و به احتمال زیاد فردا اولین جلسه فراکسیون ورزش مجلس هشتم برگزار می شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم همچنین درباره زمان برگزاری جلسات این فراکسیون بیان داشت: با توجه به اینکه مجمع عمومی اصولگرایان قبل از آغاز کار مجلس تشکیل شد و اقدامات اولیه ای که در یکی دو ماه اول کار مجلس ضروری بود توسط هیئت مدیره اصولگرایان انجام شد گویا هنوز ضرورتی برای تشکیل فراکسیون اصولگرایان احساس نشده و بر همین اساس بعید است تا یک هفته آینده هم برای برگزاری جلسات فراکسیون اصولگرایان اقدامی شود.