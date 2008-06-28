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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۳

امسال 35 هزار تعاونی در کشور تشکیل می شود

امسال 35 هزار تعاونی در کشور تشکیل می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر تشکیل و توسعه تعاونی های وزارت تعاون گفت: امسال طبق برنامه پنج ساله چهارم، 35 هزار تعاونی در کشور تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمید قاسمی ظهر امروز در گردهمایی مدیران کل دفاتر امور روستایی استانداری های عضو کارگروه فرهنگی، اجتماعی و نیروی انسانی وزارت کشور افزود: تاکنون در کشور بیش از 120 هزار تعاونی تشکیل شده که بیش از 15 میلیون نفر عضو این تعاونی ها هستند.

وی ادامه داد: با تشکیل این تعاونی ها برای 5/1 میلیون نفر در کشور زمینه اشتغال فراهم شده است.

قاسمی ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان و افرد بیکار، واگذاری تصدیها و امکانات دولتی به تشکلهای جوانان، ایجاد زمینه عضویت همه آحاد مردم در تعاونی ها و سهیم شدن در تولید ثروت و توزیع درآمد کشور را از اهداف توسعه تعاونیها در کشور عنوان کرد.

این مسئول همچنین با اشاره به ایجاد شرکتهای تعاونی دهیاری در کشور یادآور شد: تاکنون 196 واحد تعاونی دهیاری در کشور تشکیل شده که برای دو هزار و 140 نفر زمینه اشتغال فراهم شده است.

وی یادآور شد: این تعاونی ها با هدف جلب مشارکت ساکنین روستاها و توسعه امر تعاون در جوامع روستایی ایجاد می شوند.

این گردهمایی با حضور مدیران کل دفاتر امرو روستایی استانداریهای فارس، یزد، زنجان، قم، اصفهان و هرمزگان به مدت دو روز در ارومیه برگزار می شود و بازدید از دهیاری های موفق استان و روستاهایی با جاذبه گردشگری از برنامه های دیگر این گردهمایی است.

کد مطلب 707062

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