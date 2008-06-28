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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۹

واعظ آشتیانی:

788 هکتار زمین راکد صنعتی از دلالان زمین پس گرفتیم

788 هکتار زمین راکد صنعتی از دلالان زمین پس گرفتیم

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از بازپس گیری 788 هکتار زمین راکد شهرکهای صنعتی از دست دلالان زمین در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رضا واعظی آشتیانی امروز در یک نشست مطبوعاتی از اعطای تسهیلات ویژه به سرمایه گذاران در شهرکهای صنعتی خبر داد و گفت: به منظور حمایت از سرمایه گذاران در شهرکهای صنعتی ، افرادی که طرحهای خود را شهرکهای صنعتی و در یکسال اجرا کنند، از 5 درصد تخفیف قیمت زمین برخوردار می شوند.

وی میانگین تولید درکشور را حدود 70 درصد ظرفیت اسمی عنوان و تصریح کرد: هرکارخانه و کارگاهی که 85 درصد ظرفیت اسمی تولید کند می تواند از 15 درصد تخفیفهای ویژه سازمان در قیمت زمین و دیگر خدمات استفاده کند.

همچنین اگرهر یک از سرمایه گذاران در شهرکهای صنعتی ، نواحی و خوشه های صنعتی بتوانند برای 1 تا 50 نفر اشتغال ایجاد کنند به ازای هریک نفر از نیم درصد تخفیف سازمان برخوردار می شوند.

وی تخفیفهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در مناطق محروم را مورد اشاره قرار داد و گفت: برهمین اساس، در این مناطق هرسرمایه گذار در صورت ایجاد 50 فرصت شغلی ، 50 درصد تخفیف به علاوه 45 درصد تخفیف موضوع مشوقها را دریافت خواهد کرد.

واعظی اشتیانی ادامه داد: اقساط هر سرمایه گذار در این شهرکها به ازای ایجاد 11 تا 20 نفر اشتغال از 30 قسط به 35 قسط ، 30 تا 40 نفر از 30 قسط به 40 قسط ، به ازای 40 تا 50 نفر اشتغال از 20 قسط به 50 قسط افزایش خواهد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی اعلام کرد در سال گذشته 788 هکتار زمین راکد شهرکهای صنعتی که در قالب 1649 قرارداد واگذار شده بود، از دست دلالان زمین پس گرفتیم.

وی افزود: برهمین اساس، 870 میلیارد ریال مابه‌التفاوت مبلغ قراردادها براساس قیمت‌های اسفند سال 86 از افراد سودجو و فرصت طلب اخذ شد که این مبلغ برای تکمیل زیر ساختهای شهرکهای صنعتی کشور استفاده می شود.

واعظی‌ آشتیانی در ادامه اظهارداشت: هم اکنون 770 شهرک، ناحیه و خوشه صنعتی داریم که از میان تعداد، 568 مورد فعال هستند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک همچنین از برنامه ایجاد یک شهرک صنعتی نمونه در 60 کیلومتری قم خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جریان سفر استانی رئیس جمهور یک شهرک صنعتی نمونه در این منطقه ساخته می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون موقعیت این شهرک صنعتی مکان یابی شده است، ضمن اینکه این شهرک 40 کیلومتر از فرودگاه امام خمینی (ره) فاصله دارد و بین جاده قدیم و اتوبان قم واقع است . 

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با اعلام اینکه در مرحله اول ساخت این شهرک 2 هزار هکتار زمین آماده سازی می شود، اظهارداشت: کارهای طراحی این فاز تا سه ماه آینده تکمیل شده و خاکبرداری شروع می شود، ضمن اینکه امکان توسعه این منطقه تا چهار هزار هکتار پیش بینی شده است.

کد مطلب 707063

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