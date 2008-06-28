دادگاه شکایت شهروند ایرانی از دولت انگلیس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت کیفری ناصر فردایی از دولت انگلیس به دلیل بازداشت غیرقانونی، ضرب و شتم و شکنجه روز چهارشنبه در شعبه اول بازرسی دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.

این شهروند ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت : موضوع پرونده من به حدود 30 سال گذشته باز می گردد که سرویس اطلاعاتی انگلیس ( MI6) به واسطه حضور بنده در تظاهرات های مربوط به مسلمانان و برخی افشاگری ها ضمن بازداشت غیرقانونی من به مدت حدود 10 ماه، به شکنجه و آزار و اذیت بدنی، روحی و روانی ام پرداخت که هنوز آثار آن شکنجه ها بر بدنم باقی است.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه دیپلماسی کشورمان در خصوص رسیدگی به پرونده شکایت اش از دولت انگلیس، گفت: متاسفانه سفارت ایران در لندن و همچنین وزارت امور خارجه بسیار ضعیف در روند بررسی شکایات من از دولت انگلیس ظاهر شدند و انتظار ما از دستگاه هایی که باید به حمایت از شهروندان ایرانی بپردازند، به مراتب بیش از این است.

فردایی در ادامه یادآور شد: پیش از این و در پی قطعی شدن برگزاری جلسه دادگاه، وزارت امور خارجه دوبار از طرف انگلیسی درخواست کرده تا در شعب دادرسی حاضر شوند اما آن ها هر دو بار از حضور در مجموعه های قضایی ایران سرباز زده اند.

دادگاه رسیدگی به شکایت حقوقی ناصر فردایی نیز قرار است در روز شانزدهم تیرماه سال جاری برگزار شود.