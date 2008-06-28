ابومسلم در تلاش برای حفظ دو بازیکن خارجی / فقط دو بازیکن از جمع سیاه جامگان جدا شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ابومسلم از چندی تمرینات خود را برای حضور در هشتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور آغاز کرده است. این تیم در فصل نقل و انتقالات تا به امروز اقدام به جذب مهدی ثابتی و میثم بائو از تیم راه آهن، محمد آقامحمدی از تیم هما و امیر محبی از تیم صنایع اراک کرده است. این بازیکنان هفته گذشته قرارداد خود را با تیم ابومسلم به ثبت رسانده اند و از فردا در مراحل آماده سازی سیاه جامگان مشهدی حضور می یابند.

مسئولان باشگاه در همین حال تمدید قرارداد با بازیکنان فصل گذشته خود را در دستور کار دارند. تا به امروز نفراتی چون مهدی هاشمی نسب، شهاب گردان، سعید خانی و رضا ناصحی قرارداد خود را با باشگاه ابومسلم تمدید کرده اند. اما دو بازیکن به نام های سید محمد حسینی و محمد منصوری از جمع سیاه جامگان مشهدی جدا شده اند.

ابومسلمی ها در حال حاضر مذاکره با فرانک آتسو و ایوان پتروویچ را در دستور کار دارند و با آنها به توافقاتی نیز دست یافته اند. در این بین شانس سیاه جامگان مشهدی برای حذف آتسو بیش از پتروویج صربستانی است که بیشتر تیم های لیگ برتری را خواهان خود می بیند.

تمرینات تیم فوتبال ابومسلم مشهد تا روز هجدهم تیرماه در مشهد دنبال می شود و از این تاریخ مراحل آماده سازی این تیم در تهران دنبال خواهد شد. شاگردان اکبر میثاقیان از روز بیست و دوم تیرماه اردویی 10 روزه را در ترکیه برپا می کنند.