کمبود زمین معضل اساسی توسعه صنعت در مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران اظهار داشت: با مدیریت صحیح و ایجاد ارزش افزوده می توان صنایع به وجود آمده استان را با کمبود زمین توسعه داد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان صنایع و معادن باید در تصویب موافقت نامه ها دقت داشته باشد اظهار داشت: ایجاد واحد صنعتی در استان با حداقل پنج هکتار هم امکان پذیر است.

استاندار مازندران عنوان کرد: قطعات صنعتی تولید شده در مازندران قابل رقابت با انواع خارجی بوده که می تواند زمینه ساز توسعه همه جانبه در واحدهای صنعتی استان در بازارهای هدف باشد.

وی با اشاره به اینکه برخی مجتمع های کارگاهی شهرهای بابل، آمل، قائمشهر، ساری و چالوس با مشکلاتی مواجه هستند، افزود: فرمانداران باید برای جابجایی این کارگاهها به شهرکهای صنعتی و ایجاد خوشه های صنعتی در این بخش اقدام کنند.

شفقت، نقش مدیر بازرگانی در واحدهای تولیدی را مهمترین نقش در مسیر تولید دانست و گفت: در صورتی که بازار عرضه محصولات مشخص شود به طور قطع تولید با مشکل مواجه نخواهد شد.

وی تاکید کرد: واحدهای صنعتی برای آموزش بازرگانی ارتباط بیشتری با سازمان بازرگانی داشته باشند.