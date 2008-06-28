رشد 500 درصدی در اکتشاف ذخایر قطعی کشور

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدتقی کره ای در گرامیداشت روز صنعت و معدن در محل شرکت پارس سویچ زنجان افزود: در این مدت در کشف و صدور گواهی کشف نیز به ترتیب 45تا55 درصد رشد داشتهایم.
وی با اشاره به تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام، روند توسعه ای بخش معدن در کشور را مطلوب عنوان کرد و ادامه داد: صنعت و معدن در توسعه متوازن کشور نقش مهم و ویژه ای دارد.
کره ای، توسعه دانش فنی در بخش معدن را از مهمترین رویکردهای مورد تاکید دولت نهم دانست و افزود: طی سه سال اخیر و با سیاستهای دولت نهم، ایران توانسته در 19 کشور از آمریکای لاتین تا آسیا، مشغول فعالیتهایی در این خصوص باشد.
معاون وزیر صنایع و معادن با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب و دولت نهم توجه ویژه ای به بخش صنعت و معدن دارند، یادآور شد: امسال با توجه به نامگذاری به نام سال نوآوری وشکوفایی، ستاد ویژه نوآوری و شکوفایی در وزارت صنایع و معادن ایجاد شد.
کره ای در ادامه با اشاره به مهمترین ضعفهای بخش معدن کشور ادامه داد: ضعف صنعت فرآوری یکی از مشکلات مهم بخش معدن کشور است و این امر نیازمند برنامه ریزی کلان و جامع است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه استان زنجان در بخش معدن، وجود معدن بزرگ سرب و روی انگوران، معدن طلا، معادن پتاس را از مهمترین مزیتهای معدنی این استان عنوان کرد و افزود: استان زنجان در این صنعت پیشرو بوده است، عنوان کرد: سرب و روی این استان در مقیاس جهانی مطرح است.
کره ای، 97 درصد ذخایر پتاس دنیا را سنگی عنوان کرد و ادامه داد: زنجان و هرمزگان در این بخش میتواند قطب پتاس کشور باشند.
وی، معدن نمک "ایلجاق" زنجان را بزرگترین معدن پتاس کشور دانست و افزود: در صورت بهره برداری از این معدن نیاز کشور به پتاس تامین خواهد شد.
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