به گزارش خبرگزاری مهر، " نارایانان" مشاور امنیت ملی هند برای انجام یک دیدار دو روزه از جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب وارد تهران میشود و از صبح سه شنبه دیدارهای رسمی خود را با مقامهای جمهوری اسلامی ایران آغاز خواهد کرد.
دیدار مقام های امنیتی ایران و هند در یک برنامه ادواری از دو کشور انجام میشود و آخرین تحولات امنیتی، سیاسی، منطقهای، بینالمللی و دوجانبه را بررسی میکنند.
مقامهای شورای عالی امنیت ملی دو کشور تاکنون چهار نوبت از کشورهای یکدیگر دیدار داشتهاند.
نارایانان مشاور امنیت ملی هند در دیدار از ایران علاوه بر دو دور مذاکره با دکتر جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی با وزیر امور خارجه و سایر مقامهای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
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