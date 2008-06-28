کره شمالی هنوز به سوالات آمریکا پاسخ نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها از ژاپن، رایس گفت که این هفته کره شمالی در زمان انتظار فهرستی از برنامه های هسته ای خود به سؤالات آمریکا در رابطه با غنی سازی اورانیوم و تکثیر تسلیحات هسته ای پاسخی نداده است.

روز پنجشنبه کره شمالی فهرست بلندی از فعالیت های هسته ای خود را که بنا به درخواست گروه شش کشور گفتگو کننده در خصوص برنامه هسته ای این کشور تهیه شده بود، منتشر کرد.

رایس که در یک کنفرانس مطبوعاتی با "یو میونگ هوان" همتای کره حنوبی خود در توکیو سخنرانی می کرد، گفت: ما تاکنون پاسخی از کره شمالی در خصوص سؤالات خود در یافت نکرده ایم. در پایان باید این نکته را روشن کنم که کره شمالی باید تمامی برنامه ها و مواد هسته ای خود را کنار بگذارد.

آمریکا، ژاپن، چین، روسیه، کره شمالی و کره جنوبی شش کشوری هستند که برای حل این مسئله با همدیگر گفتگو می کنند و توافق ها تا بدانجا پیش رفته است که در قبال خلع سلاح کامل پیونگ یانگ آمریکا امتیازاتی اقتصادی به این کشور بدهد.