کتاب "تکنولوژی اطلاعات و فلسفه اخلاق" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه کیمبریج، تکنولوژی اطلاعات مهمترین تکنولوژی زمانه ما محسوب می‌شود. تأثیر این تکنولوژی باعث شده پرسشهای اخلاقی فربهی فراروی آن صف بکشند.

این کتاب اما در صدد است از زبان پاره‌ای از پژوهشگران، مفاهیمی چون امر خصوصی اطلاعات، عدالت و تکنولوژی اطلاعات و و دموکراسی از راه دور را بسط دهد.

عناوین پاره‌ای از فصول کتاب بدین قرارند: نوربرت وینر و ظهور اخلاق رایانه ( ترل وارد بینوم)، چرا ما به اخلاق بهتری برای تکنولوژیهای در حال ظهور نیاز داریم؟ (جیمز مور)، اخلاق اطلاعات، سرشت و گستره (لوسینانو فلوریدی)، دموکراسی و اینترنت ( کاس سانستین) وهویت و تکنولوژی ارتباطات (استیو ماتیو).