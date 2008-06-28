2 فروند هواپیمای دیگر به ناوگان هوایی پیوست

حسین خانلری در گفتگو با مهر گفت: تعداد هواپیماهای افزوده شده به ناوگان هوایی کشور در سال جاری با احتساب دو فروند هواپیمایی که روز گذشته به این ناوگان افزوده شد، به 17 فروند رسید.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: با احتساب صندلی پروازی هواپیماهای جدید، تعداد صندلی پرواز ناوگان هوایی کشور به 23 هزار صندلی رسیده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خاطر نشان کرد: هواپیماهای خریداری شده از خانواده بلوک شرق و غرب شامل هواپیماهای بوئینگ ، توپولف و... است و ورود تعدادی دیگر از این نوع هواپیماها در دستور کار شرکتهای هواپیمایی قرار دارد.

وی ادامه داد تا پایان سال جاری تعداد صندلی پروازی شرکتهای هواپیمایی 25 درصد افزایش می یابد در حالی که در تابستان سال جاری تقاضای سفر 28 درصد افزایش داشته و همین روند علت عدم پاسخگویی به بخشی از تقاضای سفر مردم است.

خانلری با بیان اینکه ایمن و استاندارد بودن شرط اولیه ورود هواپیما به کشور است، تاکید کرد: ایمنی کلیه هواپیماهای موجود توسط اداره استاندارد سازمان هواپیمایی مورد تائید قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: برای پاسخگویی به بخشی از نیاز سفرهای تابستانی مردم، ارائه ماهانه 3 هزار مجوز پرواز به شرکتهای داخلی وخارجی هوایی و ارائه هزار مجوز پرواز فوق العاده هدف قرار گرفته است.