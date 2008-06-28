بزرگترین فروشگاه کتاب تهران تخلیه شد / تحویل مکان به مالک

به گزارش خبرنگار مهر، تخلیه این فروشگاه از هفته قبل آغاز شده بود و با توجه به مهلت داده شده برای تخلیه توسط مرجع قضایی، این فروشگاه صبح امروز (هشتم تیر ماه) به طور کامل تخلیه و تحویل مرجع قضایی و از این طریق نیز تحویل مقامات شهرداری تهران شد.

این مکان قرار است به بخش اداری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اختصاص یابد.

تمام قفسه های کتاب این فروشگاه صبح امروز جمع آوری و به این ترتیب تمام قسمت های این فروشگاه تخلیه شد. با این وجود هنوز در ورودی و گردان این فروشگاه سر جای خود باقی است.

کتاب های بخش بزرگسال و خارجی این فروشگاه با توافق صورت گرفته میان مدیر این بخش و موسسه مادر شهرکتاب، به فروشگاه دیگر این موسسه - شهرکتاب ساعی - و کتاب های مربوط به بخش های دیگر از جمله کودک و نوجوان هم به یکی از شعب شهرکتاب در هفت حوض منتقل شد.

با وجود تخلیه تدریجی فروشگاه طبقه همکف شعبه مرکزی موسسه شهرکتاب، بخش محصولات قرآنی و نشست های ادبی این شعبه به فعالیت خود ادامه می دهد و تاکنون قراری بر توقف فعالیت این بخش ها صادر نشده است.

مسعود گلابی مدیر فروشگاه کتاب شعبه مرکزی موسسه شهرکتاب اوایل ماه جاری در گفتگویی با خبرنگار مهر از ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر در تائید حکم دادگاه بدوی مبنی بر تخلیه این فروشگاه خبر داده بود.

به گفته گلابی از موعد اجاره این فروشگاه از شهرداری تهران (10 ساله) هنوز نزدیک به پنج سال زمان باقی مانده است اما حکم تخلیه این مکان به دلیل تبدیل ساختمان فروشگاه به بخش اداری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری صادر شده است.

فروشگاه کتاب شعبه مرکزی موسسه شهرکتاب با هزار متر مربع زیربنا بزرگترین فروشگاه کتاب تهران به شمار می رفت. قسمت فروش این فروشگاه 880 متر مربع مساحت دارد که این فضا به همراه انباری هایش به بیش از هزار متر مربع می رسد که 30 هزار عنوان کتاب را در خود جا داده بود. ارزش ریالی کتابها و دیگر محصولات فرهنگی موجود در فروشگاه نزدیک به 900 میلیون تومان بود.