هفت طرح صنعتی در کرمانشاه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، این طرحها که ظهرشنبه با حضور استاندار و جمعی از مدیران استان کرمانشاه افتتاح و مورد بهره ‌برداری قرار گرفت، زمینه اشتغال 308 نفر را فراهم می کند.

این طرحها شامل تولید مصنوعات ‪ MDFبه ظرفیت چهار هزار عدد، انواع فیلم و ظروف یکبار مصرف به ظرفیت هفت هزار تن، قطعات فلزی با ظرفیت 250هزار مترمربع، فوم با ظرفیت 800 تن، قفل و سوییچ با ظرفیت دو میلیون عدد، فرغون با ظرفیت پنج هزار عدد و میخ پرچ به ظرفیت 400تن است.

به گفته رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه برای اجرای این طرحها 273میلیاردریال از سوی بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.

کیومرث فروتنی در مراسم افتتاح این طرح ها اظهار داشت: در هفته صنعت و معدن در مجموع 29طرح صنعتی در استان کرمانشاه افتتاح و به بهره ‌برداری می‌رسد.

وی افزود: برای احداث این طرحها که زمینه اشتغال 465 نفر را فراهم کرده است، 838 میلیارد ریال سرمایه ‌گذاری شده است.

در مراسم افتتاح این طرحها علاوه بر استاندار، تعدادی از مدیران استان و نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.