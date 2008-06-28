دوره آموزشی تکنولوژی مدیریت گلخانه در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس با توجه به اقلیم گرم مناطق جنوبی کشور و کمبود بارش در این مناطق لزوم بهره گیری از روشهای آبیاری و پرورش گلخانه ای که در مقایسه با روشهای مشابه دارای مزیتهای بسیار بیشتری است مورد توجه اساسی قرار گرفته است.

بر این اساس دوره آموزشی تکنولوژی مدیریت گلخانه با حضور 35 تن از فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد کشاورزی فعال در گلخانه های شهرستانهای بندرعباس، بستک و میناب به مدت سه روز در محل اداره کل جهاد کشاورزی هرمزگان برگزار شد.

در این دوره فارغ التحصیلان بخش کشاورزی با آخرین روشهای احداث گلخانه، سازه های گلخانه ای، محاسبه و طراحی سیستم گرمایش، پوشش گلخانه و بسترهای کشت، مدیریت اقلیم گلخانه، سیستم آبیاری گلخانه و محاسبه و طراحی سیستم های تهویه گلخانه آشنا شدند.

استان هرمزگان از استانهای برتر کشور در زمینه بهره برداری از روشهای مدرن آبیاری و زراعت در کشور است.