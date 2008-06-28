هشدار به مردم کرمان نسبت به رعایت مسائل ایمنی

صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از شب گذشته تاکنون چهار زمین لرزه در حوالی بخش فاریاب در حد فاصل شهرستانها جیرفت و کهنوج روی داده که خوشبختانه تاکنون خساراتی را در پی نداشته است.

وی عنوان کرد: نخستین زمین لرزه ساعت 19 و 26 دقیقه دیشب با بزرگی 2/3 ریشتر روی داد و ساعاتی بعد زمین لرزه 2/4 ریشتری اتفاق افتاد که به دلیل صعودی بودن شدت زمین لرزه ها با استفاده از شبکه محلی کرمان به صورت زیر نویس به شهروندان شهرستانهای جنوبی استان کرمان نسبت به رعایت نکات ایمنی هشدار داده شد.

رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان خاطرنشان کرد: ستاد حوادث غیر مترقبه نیز شب گذشته در شهرستانهای جنوبی استان کرمان تشکیل جلسه داد و هماهنگی لازم جهت آماده بودن دستگاههای امدادرسانی در صورت بروز زمین لرزه شدید تر انجام شد.

صالحی گفت: در زمین لرزه چهار سال قبل شهرستان بم خساراتی نیز به منازل مسکونی شهرستان جیرفت وارد شده است که برای مقاوم سازی این سازه ها پنج میلیارد تومان تسهیلات به شهرستان جیرفت اختصاص یافته که بیشتر در مناطق روستایی هزینه شده است و به دلیل گستردگی خسارات و محدودیت منابع مالی این تسهیلات به برخی منازل به خصوص در مناطق شهری واگذار نشده است.