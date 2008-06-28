اجرای "زنان مشروطه" در پنجمین روز جشنواره تئاتر بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش مسابقه صحنه ای هفتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان روز یکشنبه 9 تیرماه نمایش های "سوز ماهی" باقر رمضان زاده از میناب، "زنان مشروطه" پریناز آل آقا از تهران و "خیال روی خط خنجر" هادی شیبانی از تربت حیدریه در سالن اصلی مولوی، تماشاخانه مهر حوزه هنری و خانه نمایش به صحنه می روند.

همچنین نمایش های "مثل خاری در انگشت" حنانه قشنگی از تبریز، "عروس پستی دو قبضه" فرهاد تجویدی از تهران و "همسری برای زندگی" امیر قربانی از تربت حیدریه در فرهنگسرای بهمن، خانواده و خاوران اجرا می شوند.

بخش ویژه صحنه ای جشنواره نیز در این روز پذیرای "خیمه شب بازی" الهام جعفری و نسیم یاقوتی و "نقالی" فاطمه حیدری فر خواهد بود که در سالن شماره 2 مولوی اجرا می شوند.

در بخش مسابقه خیابانی جشنواره هفتم تئاتر بانوان نمایش "هووها" مرتضی وکیلیان از تهران و "شیرزن" سعید ذبیحی از کرمانشاه در فرهنگسرای دانشجو اجرا می شوند.

نمایش های "س" نگین سرکانی، "ایکس= وای دوم" میلاد جمیل زاده از شاهین شهر و "زندگی بازی" آرش غلامی از تهران، "جوان هم جوان های قدیم" محمد یادگاری از تهران و "صبوری" مهدی حبیبی از ملایر دیگر آثار بخش خیابانی جشنواره هستند که 9 تیرماه در خانه هنرمندان ایران، فرهنگسرای خاوران و دختران اجرا می شوند.

یکشنبه 9 تیرماه نیز همچون روزهای گذشته نمایش های "متو" ناصر آویژه، "به بهانه یک شاخه گل" سوسن رحیمی و "شما مادر مرا خوردید" سوسن مقصودلو در پارک های ملت، لاله، ساعی، قیطریه، ترمینال شرق، مترو امام خمینی (ره)، شهید بهشتی و میرداماد، راه آهن تهران و مقابل دادگاه اطفال اجرا می شوند.

هفتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان از 4 تا 12 تیرماه در دو بخش نمایش های صحنه ای و خیابانی در تهران برگزار می شود.