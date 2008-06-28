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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۰۲

اجرای "زنان مشروطه" در پنجمین روز جشنواره تئاتر بانوان

اجرای "زنان مشروطه" در پنجمین روز جشنواره تئاتر بانوان

نمایش "زنان مشروطه" نوشته امیر امجد به کارگردانی پریناز آل آقا روز یکشنبه 9 تیرماه در هفتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش مسابقه صحنه ای هفتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان روز یکشنبه 9 تیرماه نمایش های "سوز ماهی" باقر رمضان زاده از میناب، "زنان مشروطه" پریناز آل آقا از تهران و "خیال روی خط خنجر" هادی شیبانی از تربت حیدریه در سالن اصلی مولوی، تماشاخانه مهر حوزه هنری و خانه نمایش به صحنه می روند.

همچنین نمایش های "مثل خاری در انگشت" حنانه قشنگی از تبریز، "عروس پستی دو قبضه" فرهاد تجویدی از تهران و "همسری برای زندگی" امیر قربانی از تربت حیدریه در فرهنگسرای بهمن، خانواده و خاوران اجرا می شوند.

بخش ویژه صحنه ای جشنواره نیز در این روز پذیرای "خیمه شب بازی" الهام جعفری و نسیم یاقوتی و "نقالی" فاطمه حیدری فر خواهد بود که در سالن شماره 2 مولوی اجرا می شوند.

در بخش مسابقه خیابانی جشنواره هفتم تئاتر بانوان نمایش "هووها" مرتضی وکیلیان از تهران و "شیرزن" سعید ذبیحی از کرمانشاه در فرهنگسرای دانشجو اجرا می شوند.

نمایش های "س" نگین سرکانی، "ایکس= وای دوم" میلاد جمیل زاده از شاهین شهر و "زندگی بازی" آرش غلامی از تهران، "جوان هم جوان های قدیم" محمد یادگاری از تهران و "صبوری" مهدی حبیبی از ملایر دیگر آثار بخش خیابانی جشنواره هستند که 9 تیرماه در خانه هنرمندان ایران، فرهنگسرای خاوران و دختران اجرا می شوند.

یکشنبه 9 تیرماه نیز همچون روزهای گذشته نمایش های "متو" ناصر آویژه، "به بهانه یک شاخه گل" سوسن رحیمی و "شما مادر مرا خوردید" سوسن مقصودلو در پارک های ملت، لاله، ساعی، قیطریه، ترمینال شرق، مترو امام خمینی (ره)، شهید بهشتی و میرداماد، راه آهن تهران و مقابل دادگاه اطفال اجرا می شوند.

هفتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان از 4 تا 12 تیرماه در دو بخش نمایش های صحنه ای و خیابانی در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 707107

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