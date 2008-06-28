ایران و پاکستان بر افزایش همکاری تجاری و حمل و نقلی تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته های تخصصی هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و پاکستان امروز در تهران کار خود را آغاز کردند.

در این کمیته های تخصصی نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان حضور دارند.

در نشست افتتاحیه کمیته های تخصصی، مهدی میرابوطالبی مدیر کل همکاریهای اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان ابراز امیدواری کرد هفدهمین کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بتواند در سایه همکاری و تفاهم گام مثبت دیگری در جهت توسعه روابط دو کشور بردارد.

مدیرکل همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه خواستار تلاش بیشتر کمیسیون مشترک ایران و پاکستان برای تحقق اهداف مقامات عالیه دو کشور به منظور تعمیق مناسبات دو کشور شد و بر ایجاد سازوکاری برای رفع موانع احتمالی در همکاری های دو کشور در بخش تجارت و توسعه گمرکات مرزی و امکانات حمل و نقل تاکید نمود.

جنید اقبال قائم مقام وزیراقتصاد و دارایی پاکستان نیز دراین جلسه با اشاره به ارتباطات تاریخی دوکشور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بر توسعه و تقویت مناسبات با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد .

قائم مقام وزیر اقتصاد و دارایی پاکستان بهره برداری ازفرصت ها و ظرفیت ها در گسترش همکاری های فیما بین جهت افزایش حجم مبادلات دو کشور را خواستار شد.

قرار است کمیته های تخصصی مباحث و اسناد را جهت طرح و امضای نهایی در جلسه رسمی هفدهمین کمیسیون مشترک ایران و پاکستان که فردا به ریاست منوچهر متکی وزیر امورخارجه کشورمان و نوید قمر وزیرامور اقتصاد و دارایی پاکستان برگزار می شود آماده سازند.