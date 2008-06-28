  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۸

مقام ارشد وزارت کشور سوریه؛

تهران از پیشرفته ترین شهر های خاورمیانه است

تهران از پیشرفته ترین شهر های خاورمیانه است

سرلشگر فواد سلطان و سرتیپ محمد حسان دوتن از مقامات ارشد وزارت کشور سوریه که به دعوت وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در کشورمان به سر می برند از مرکز کنترل ترافیک تهران دیدن کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل امنیتی وزارت کشور سوریه در این دیدار خدمات مدیریت شهری در حوزه حمل ونقل عمومی را بیانگر حجم عظیم فعالیت در این حوزه دانست و اظهار کرد: پویایی و کارآیی که مرکز کنترل ترافیک تهران از آن برخوردار است و مسئولیت خطیری که این مرکز برعهده دارد مصداق فعالیت پرحجم است.

سرلشگر سلطان با اشاره به این که پیش از سفر به ایران پیش زمینه اولیه ای از پیشرفت های کشورمان در ذهن داشته افزود: هنگامی که از نزدیک این پیشرفت های دور از انتظار را مشاهده کردم غافلگیر شدم و به جرات می توانم بگویم تهران از پیشرفته ترین شهرهای خاورمیانه به شمار می آید.

وی با تمجید از برنامه ریزی و سازماندهی موجود در شهر تهران تصریح کرد: امکانات پیشرفته شهرداری تهران که نمونه ای از آن را در مرکز کنترل ترافیک تهران شاهد بودیم، تسهیلات حمل و نقل عمومی از جمله راه آهن شهری و اتوبوس های تندرو، آراستگی و پاکیزگی پارک ها و فضاهای سبز شهری و توجه به فرهنگ و هنر از سوی مدیریت شهری از جمله دلایل توفیق شهرداری تهران محسوب می شوند.

این مقام عالی رتبه سوری در پایان ضمن بازدید از بخش های مختلف مرکز کنترل ترافیک تهران از جمله سایت پلیس، استودیو رادیو پیام و استودیو صدای شهر، خواستار انتقال تجربیات مدیریت شهری تهران به کشورش به منظور انتقال فن آوری سیستم پیشرفته کنترل هوشمند ترافیک و راه اندازی شبکه های رادیویی در دوبخش شهری و ترایکی به منظور ارتباط و تعامل هرچه نزدیک تر با شهروندان و رانندگان شد.

کد مطلب 707109

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها