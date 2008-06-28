تهران از پیشرفته ترین شهر های خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل امنیتی وزارت کشور سوریه در این دیدار خدمات مدیریت شهری در حوزه حمل ونقل عمومی را بیانگر حجم عظیم فعالیت در این حوزه دانست و اظهار کرد: پویایی و کارآیی که مرکز کنترل ترافیک تهران از آن برخوردار است و مسئولیت خطیری که این مرکز برعهده دارد مصداق فعالیت پرحجم است.

سرلشگر سلطان با اشاره به این که پیش از سفر به ایران پیش زمینه اولیه ای از پیشرفت های کشورمان در ذهن داشته افزود: هنگامی که از نزدیک این پیشرفت های دور از انتظار را مشاهده کردم غافلگیر شدم و به جرات می توانم بگویم تهران از پیشرفته ترین شهرهای خاورمیانه به شمار می آید.

وی با تمجید از برنامه ریزی و سازماندهی موجود در شهر تهران تصریح کرد: امکانات پیشرفته شهرداری تهران که نمونه ای از آن را در مرکز کنترل ترافیک تهران شاهد بودیم، تسهیلات حمل و نقل عمومی از جمله راه آهن شهری و اتوبوس های تندرو، آراستگی و پاکیزگی پارک ها و فضاهای سبز شهری و توجه به فرهنگ و هنر از سوی مدیریت شهری از جمله دلایل توفیق شهرداری تهران محسوب می شوند.

این مقام عالی رتبه سوری در پایان ضمن بازدید از بخش های مختلف مرکز کنترل ترافیک تهران از جمله سایت پلیس، استودیو رادیو پیام و استودیو صدای شهر، خواستار انتقال تجربیات مدیریت شهری تهران به کشورش به منظور انتقال فن آوری سیستم پیشرفته کنترل هوشمند ترافیک و راه اندازی شبکه های رادیویی در دوبخش شهری و ترایکی به منظور ارتباط و تعامل هرچه نزدیک تر با شهروندان و رانندگان شد.