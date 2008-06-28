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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۴

دولت تصویب کرد:

ورود بخش تعاونی به عرصه پیمانکاری در کشور

هیئت دولت به منظور رفع محدودیت از حضور بخش تعاونی در همه عرصه ها، با اصلاح آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، ورود بخش تعاونی به عرصه پیمانکاری در کشور را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و رفع محدودیت از حضور بخش تعاون در همه عرصه ها، با اصلاح بند «الف» ماده (5) "آئین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران" و جایگزینی عبارت «بخش های غیردولتی»  به جای «بخش خصوصی» ورود بخش تعاونی به عرصه پیمانکاری در کشور را تصویب کرد.

بر این اساس، به دلیل عدم پیش‌بینی حضور تعاونی‌ها در آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و سلب حق بخش تعاونی برای انجام فعالیت‌های پیمانکاری و مسدود شدن راه ورود به این عرصه فعالیت و از آنجا که قبل ازتصویب این آیین‌نامه تعاونی‌های عمرانی حتی «اولویت» نیز داشته‌اند، هیئت دولت به منظور جلوگیری از ادامه تضییع حق تعاونی ها با ورود این بخش به عرصه پیمانکاری در کشور موافقت کرد.

این مصوبه در تاریخ 4/4/1387 و به شماره 48725/ت 34505هـ از سوی پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

کد مطلب 707112

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