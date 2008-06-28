درآمد 150 میلیون دلاری از فروش گوگرد صادراتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، اسماعیل قاسمی با بیان این مطلب افزود: ارزش صادراتی کل گوگرد فروخته شده از این دو پالایشگاه در مجموع سه ماهه نخست امسال حدود 150 میلیون دلار برآورد می شود.

او میزان گوگرد صادر شده از مجتمع گازی پارس جنوبی در خرداد ماه را حدود 23 هزار تن عنوان کرد و یادآور شد: ارزش این میزان گوگرد صادر شده، حدود 16 میلیون و 300 هزار دلار است.

وی آخرین وضعیت فروش گوگرد صادراتی از پالایشگاه شهید هاشمی نژاد(خانگیران) در 3 ماهه نخست امسال را حدود 167 هزار تن دانست و تصریح کرد: ارزش این حجم گوگرد کلوخه فروخته شده از پالایشگاه شهید هاشمی نژاد بیش از 112 میلیون دلار است که توسط خریداران صادر و یا در جریان صدور میباشد. همچنین در ماه گذشته(خرداد ماه) در مجموع بیش از 53 هزار تن گوگرد جهت صدور از این پالایشگاه به ارزش بالغ بر 42 میلیون دلار فروخته شده است.

قاسمی بازارهای عمده گوگرد صادراتی پالایشگاه های گاز کشورمان را چین، هند، اردن و تا حدودی پاکستان اعلام کرد و اظهار داشت: در حال حاضر گوگرد تولید شده در صنعت گاز ایران از دو روش صادر می شود. گوگرد کلوخه تولید شده در پالایشگاه شهید هاشمی نزاد به صورت تحویل در درب پالایشگاه و گوگرد گرانول عسلویه به صورت تحویل در کشتی به خریداران تحویل داده می شود.بدین ترتیب گوگردی که در درب پالایشگاه خانگیران جهت صدور به خریداران تحویل میشود، باید ابتدا توسط خریدار با وسائط نقلیه به بندر عباس حمل و پس از رسیدن آن به مقدار قابل حمل توسط کشتی،نسبت به صدور آن اقدام شود.

به گفته وی علاوه بر این شیوه، با برنامه ریزی های به عمل آمده، به زودی فروش و صادرات بخشی از گوگرد پالایشگاه خانگیران،به صورت انتقال آن با واگنهای راه آهن به انباردر بندر عباس و سپس صدور آن به طریق تحویل در عرشه کشتی به خریداران توسط شرکت بازرگانی گاز ایران انجام خواهد شد.

وی در مورد گوگرد تولید شده در مجتمع گازی پارس جنوبی برای ماه آینده تبیین کرد: به دلیل شروع فصل تعمیرات اساسی و بازسازی سالیانه فازهای این مجتمع، میزان گوگرد تولید شده در این فازها طی یک ماه آینده با نوسان مواجه خواهد شد.

وی با یادآوری این موضوع که ظرفیت اسمی هر فاز پارس جنوبی برای تولید گوگرد روزانه حدود 200 تن است تصریح کرد: در صورت فعالیت تمامی 5 فاز مجتمع گازی پارس جنوبی با ظرفیت کامل، میزان تولید روزانه گوگرد این واحد در مجموع 800 تا 1000 تن در روز خواهد بود.

رئیس عملیات صدور شرکت بازرگانی گاز ایران در رابطه با تولید گوگرد گرانول شده در پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد بیان داشت: ساخت یک واحد جدید دانه بندی با ظرفیت روزانه 650 تن گوگرد به پایان رسیده و تولید آزمایشی از این واحد نیز آغاز شده است.

به گفته وی در پالایشگاه گاز ایلام هم یک واحد تولید گوگرد گرانول ایجاد شده که بر اساس برنامه زمان بندی تعریف شده، تولید گوگرد این واحد با 750 تن آغاز و به تدریج به 2000 تن در روز افزایش خواهد یافت.

قاسمی در پایان ، آخرین قیمت هر تن گوگرد صادراتی پالایشگاه های گاز کشور را در بازارهای جهانی بیش از 800 دلار در هر تن عنوان کرد و گفت: بخش عمده گوگرد تولید شده پالایشگاه های گاز از طریق بندر صادراتی عسلویه و اسکله های مختلف بندر شهید رجایی و بندرعباس به خریداران تحویل داده می شود.