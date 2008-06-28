تاخیر در مسائل دینی و فرهنگی مشکلات را ریشه دار تر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، نادر منتظریان بعد از ظهر امروز در نشست کارگروه فرهنگ استان اظهار داشت: برای جبران این عقب افتادگی و تاخیر، چنانچه از هم اکنون توجه جدی و تلاش پیگیر به عمل نیاید در آینده هم مواجه با مشکلات و معضلاتی جدی در حوزه فرهنگی، اجتماعی و امنیتی خواهیم بود.
وی اظهار داشت: در حوزه های فرهنگی و اجتماعی این استان نیازها بالا است و زیر ساختها به خوبی آماده نشده و این مشکلات در همه جای استان مشهود است.
منتظریان بیان داشت: ضرورت دارد سمت و سوی توجه بودجه و نگاه مدیران به این بخش بیشتر باشد.
این مسئول یادآور شد: در مناطق مختلف و حساس استان که مشکلات فرهنگی به مراتب بیشتر است برای رفع آنها باید کارها را بر اساس میزان کمبودها و مشکلات و نیازی که هست اولویت بندی و دنبال کرد.
وی همچنین ادامه داد: با توجه به امنیت کامل در همه مناطق استان و وجود جایگاه و استعدادهای گردشگری و توریستی و استقبال بالای گردشگران به استان، توجه به این بخش ضرورتی جدی است.
منتظریان عنوان کرد: تمام شرایط به خصوص امنیتی برای دور دوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت در استان فراهم است و همه مدیران آمادگی لازم را برای طرح و بیان نیازهای اساسی استان در کارگروههایی که توسط رئیس جمهور و هیئت دولت برگزار می شود، داشته باشند.
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