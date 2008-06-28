نماینده مردم سنقر کلیایی در مجلس شورای اسلامی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، وی که در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه سنقر کلیایی کاندید شده بود، توانست با کسب 15 هزار و 696 رأی به عنوان نماینده دوره هشتم از این شهرستان به مجلس شورای اسلامی راه یابد.

وی که از ابتدای شروع به کار مجلس به دلیل بستری شدن در بیمارستان امکان حضور در مجلس را نداشت حتی قادر به شرکت در مراسم افتتاحیه مجلس نیز نشد.

مراسم تشییع این نماینده روز یک شنبه از جلوی درب مجلس شورای اسلامی آغاز و پیکرش برای خاکسپاری به شهرستان سنقر کلیایی منتقل می‌شود.

استاندار و نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه صبح امروز با صدور اطلاعیه ای درگذشت این نماینده را به مردم شریف استان به ویژه سنقر کلیایی تسلیت گفتند.

مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز با صدور اعلامیه ای ضمن تسلیت به خانواده این مرحوم و مردم شهرستان سنقر کلیایی اعلام کردند که با توجه به درگذشت این نماینده تا برگزاری انتخابات میاندوره ای وظایف وی را در حوزه انتخابیه سنقر کلیایی انجام خواهند داد.