پارکهای شهر زنجان به امکانات ورزشی مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد عزیری، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تجهیز پارکها و بلوارهای شهر زنجان به وسایل و امکانات ورزشی در دستور کار قرار گرفته که با تامین اعتبار لازم اقدامات در این موارد نیز آغاز خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: نصب تجهیزات ورزشی در بلوار آزادی با اعتباری بالغ بر 150 میلیون ریال آغاز می شود.

وی ادامه داد: جهت نصب کف‌پوش ایمنی و نصب وسایل بازی در استخر بلوار آزادی که بلااستفاده مانده، تصمیماتی اتخاذ شده است که با تامین اعتبار لازم، فعالیت در این مورد نیز آغاز می‌شود.

عزیزی خاطرنشان کرد: شهرداری زنجان سعی دارد با برنامه ریزی جامع نسبت به استقرار و ایجاد فضای سبز در نقاط مختلف شهر زنجان اقدام کند.