مراجعه معتادان به مراکز ترک اعتیاد به فرهنگ سازی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، معصومه فروتن، ظهر امروز در سمینار یک روزه آخرین یافته ها در درمان سوء مصرف مواد مخدر در شیراز افزود: در این مراکز ترک اعتیاد افرادی که دچار سوء مصرف مواد مخدر شده اند به وجود بیماری در خود پی برده و نسبت به ترک اعتیاد و درمان خود تلاش بیشتری خواهند کرد.

وی همچنین گفت: با اقدامات صورت گرفته طی سال گذشته، موفقیت های خوبی در خصوص عدم وابستگی معتادان به مواد مخدر به دست آمد.

در ادامه این سمینار جانشین دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان فارس نیز گفت: سال 85 میزان کشفیات مواد مخدر استان حدود 24تن بود که در سال گذشته به 50 تن افزایش یافته است.

سرهنگ اسدالله اسدی با بیان اینکه در سه ماهه اول سال جاری نیز حدود 15 تن مواد در فارس کشف شده، افزود: این میزان کشفیات طی دو سال گذشته حاکی از عزم و تلاش زیاد برای مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر است.

وی همچنین با اشاره به نامگذاری امسال از سوی ناجا به عنوان سال پیشگیری از مواد مخدر گفت: در این راستا انجمن و موسسات مردمی و تشکیلات دولتی برای حوزه پیشگیری و درمان اقدامات موثر و مفیدی را تدارک دیده اند.

جانشین دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان فارس ادامه داد: در سطح شهرستان شیراز نیز در این حوزه طی مدت اخیر طرح درمان پلیس محور اجرا و در پی آن چهره کلانشهر شیراز از وجود معتادان پرخطر پاک شد.

در ادامه سمینار پزشکان متخصص در خصوص آخرین متدها و یافته های درمان سوء مصرف مواد مخدر به سخنرانی پرداختند.