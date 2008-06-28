۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۹

اخبار نقل و انتقالات لیگ برتر/

خسرو حیدری به تیم فوتبال استقلال پیوست

خسرو حیدری هافبک تیم فوتبال پاس همدان با امضا قراردادی دو ساله به تیم فوتبال استقلال تهران پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری بازیکن پیشین تیم فوتبال پاس همدان ظهر امروز با حضور در هیئت فوتبال استان تهران قرار داد دو ساله خود را با تیم فوتبال استقلال تهران به ثبت رساند.

برپایه این گزارش، خسرو حیدری که سه سال پیش قرار بود از ابومسلم به استقلال بیاید، در آخرین لحظات به تیم پیکان پیوست و پس از یک فصل حضور در این تیم، در دو سال گذشته در تیم پاس همدان به میدان رفت.

این بازیکن سومین بازیکن جدید استقلال در فصل نقل و انتقالات است. پیش از وی هاشم بیگ زاده از مقاومت سپاسی و میلاد نوری از تیم استیل آذین به استقلال پیوسته بودند.

