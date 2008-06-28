تشکیل شش کمیته برای دور دوم سفر هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، خلیفه خلقی پور، بعد از ظهر امروز در نشست شورای اداری استان در یاسوج افزود: در خصوص مصوبات سفر دور دوم نیز با تلاش و برنامه ریزیهای به عمل آمده آن چیزی که نیاز اساسی، بنیادی و گره گشای مشکلات اصلی استان بوده و تاثیرات جدی بر توسعه استان دارد در بخشها و حوزه های مختلف شناسایی، مطرح و در کارگروههای استان مورد بررسی قرار گرفته و برای تصویب و آغاز اجرا در دور دوم سفر مطرح خواهد شد.
وی بیان داشت: انتظار می رود مدیران دستگاههای اجرایی با آمادگی و اطلاعات کامل از توانمندیها، ظرفیتها، منابع و ضرورتهای حوزه خود در کارگروههایی که با حضور رئیس جمهور و هیئت دولت در استان تشکیل می شود، حضور یابند.
خلقی پور اظهار داشت: در اقدامات انجام شده در مرکز استان و شهرستانها، فرمانداران و دستگاههای مختلف نیز برای بررسی برنامه های کاری وزیران مربوطه و محل اسکان آنها زمینه را فراهم کرده اند.
خلقی پور همچنین پدیده خشکسالی را در استان جدی دانست و گفت: از همه مسئولان دستگاههای اجرایی انتظار می رود با توجه به عنایتی که دولت در هر چه کمتر کردن کاهش اثرات این پدیده دارد، مردم را یاری کنند.
وی ازعموم مردم خواست نهایت صرفه جویی را در زمینه آب آشامیدنی، کشاورزی و همچنین مصرف برق داشته باشند و مسئولان امر را در این خصوص یاری کنند.
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