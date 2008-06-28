تشکیل شش کمیته برای دور دوم سفر هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، خلیفه خلقی پور، بعد از ظهر امروز در نشست شورای اداری استان در یاسوج افزود: در خصوص مصوبات سفر دور دوم نیز با تلاش و برنامه ریزیهای به عمل آمده آن چیزی که نیاز اساسی، بنیادی و گره گشای مشکلات اصلی استان بوده و تاثیرات جدی بر توسعه استان دارد در بخشها و حوزه های مختلف شناسایی، مطرح و در کارگروههای استان مورد بررسی قرار گرفته و برای تصویب و آغاز اجرا در دور دوم سفر مطرح خواهد شد .

وی بیان داشت: انتظار می رود مدیران دستگاههای اجرایی با آمادگی و اطلاعات کامل از توانمندیها، ظرفیتها، منابع و ضرورتهای حوزه خود در کارگروههایی که با حضور رئیس جمهور و هیئت دولت در استان تشکیل می شود، حضور یابند .

خلقی پور اظهار داشت: در اقدامات انجام شده در مرکز استان و شهرستانها، فرمانداران و دستگاههای مختلف نیز برای بررسی برنامه های کاری وزیران مربوطه و محل اسکان آنها زمینه را فراهم کرده اند .

خلقی پور همچنین پدیده خشکسالی را در استان جدی دانست و گفت: از همه مسئولان دستگاههای اجرایی انتظار می رود با توجه به عنایتی که دولت در هر چه کمتر کردن کاهش اثرات این پدیده دارد، مردم را یاری کنند .