آغاز عملیات نظامی گسترده علیه اشرار شمال غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرتیپ علی اکبر پورجمشیدیان، ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: به دنبال تحرکات اخیر اشرار مسلح در مرزهای شمال غرب کشور، نیروهای سپاه عاشورای آذربایجان از بامداد امروز عملیات گسترده ای علیه آنها به اجرا گذاشته اند.

وی تصریح کرد: در درگیری های شدید امروز در منطقه عمومی چالدران تاکنون سه نفر از اشرار مسلح کشته و دو نفر زخمی شده اند.

به گفته پورجمشیدیان، چندین نفر از نیروهای گروهک های مورد نظر به اسارت نیروهای سپاه در آمده اند.

جانشین سپاه عاشورا با اشاره به اینکه مسئولیت امنیت مرزهای شمال غرب کشور بر عهده سپاه عاشورای آذربایجان گذاشته شده است، افزود: به دنبال فعال شدن گروهکهای تروریستی وابسته به بیگانه در مرزهای شمال غرب کشور طی ماه‌های گذشته، نیروهای سپاه برنامه ریزی گسترده ای برای ریشه کنی فتنه اشرار انجام داده اند.

پورجمشیدیان با بیان اینکه برای انجام عملیات نظامی علیه اشرار یاد شده منتظر فرصت مناسبی بودیم، بیان داشت: شب گذشته به دنبال دریافت اطلاعاتی موثق مبنی بر اعزام گروهک های تروریستی به مرزهای ایران برای انجام عملیات خرابکارانه، نیروهای سپاه مستقر در منطقه عملیات پیشدستانه خود را آغاز کرده اند.

این مقام ارشد سپاه در منطقه تاکید کرد: عملیات سپاه در مرزهای شمال غرب کشور تا ریشه کنی کامل گروهک های تروریستی در منطقه ادامه خواهد داشت.

وی به مردم منطقه قول داد: امنیت کامل در مرزهای شمال غرب کشور دوباره به طور کامل برقرار شود.