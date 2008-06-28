به گزارش خبرنگار مهر، درام سینمایی "الینا" را استیو گوف سال 1992 بر مبنای فیلمنامه خودش به مدت 87 دقیقه جلو دوربین برد. این فیلم محصول مشترک آلمان، بریتانیا و لوکزامبورگ است و پاسکاله دلافو ژ جونز، مارگارت جان و سو جونز ـ دیویس به ایفای نقش پرداختند.

فیلم سینمایی "الینا" برنده دو جایزه از جوایز بفتا ولز و اولین تجربه کارگردانی گوف است. داستان این فیلم درباره دختری ایتالیایی تبار است که زمان جنگ جهانی دوم در انگلستان زندگی می‌کند. او به دلیل نام و تبار ایتالیایی‌اش در مدرسه و جامعه مورد شماتت اطرافیان واقع می‌شود.

پدر الینا او را پیش عمه‌اش مگی می‌گذارد تا به دنبال همسرش برود. تا اینکه یک روز به صورت اتفاقی یک خلبان آلمانی زخمی را در جنگل می‌یابد و ناخودآگاه مشغول مراقبت از او می‌شود و...