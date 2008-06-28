مرادی برای قضاوت در بازیهای المپیک 9 مرداد عازم چین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرادی به همراه حسن کامرانی فر(کمک داورایرانی) و لحی صبحی ادیب (کمک داورعراقی) یک هفته پیش از آغاز رسمی مسابقات المپیک عازم شهر "تیان جین" چین خواهد شد تا پس از شرکت دریک دوره کلاس توجیهی 4 روزه که زیرنظر فیفا برگزار خواهد شد، برای قضاوت درمسابقات فوتبال المپیک پکن آماده شوند.

فهرست دیگر داوران آسیایی حاضر در رقابت های فوتبال مردان المپیک پکن به شرح زیر است :

داور: محمد عبداله الهلالی(بحرین)

کمک ها: سالم راشد خالد (بحرین) و محمد صالح المرزوقی (امارات)

داور: ابراهیم خلیل الغمدی(عربستان)

کمک ها: حامد محمد الغمدی (عربستان) و الشیخ حمدی (سوریه)

مسابقات فوتبال بیست و نهمین دوره بازیهای المپیک 2008 ازهشتم لغایت بیست وچهارم ماه اوت سال 2008 ( هجدهم مرداد لغایت سوم شهریورماه سالجاری) در پکن، پایتخت چین برگزارمی شود.