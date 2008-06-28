کنگره آمریکا اسم ماندلا را از لیست حامیان تروریسم خارج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سنای آمریکا امروز لایحه ای را تصویب کرد که بوسیله آن نلسون ماندلا، رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی و کنگره ملی آفریقا از لیست گروههای تروریستی ایالات متحده خارج می شوند.

جان کری یک سناتور کنگره آمریکا با اشاره به خارج شدن اسم ماندلا از لیست گروههای تروریستی وجود اسم وی را در این لیست شرم آور عنوان کرد.

این لایح باید توسط جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا هم امضاء شود.

سناتور شلدون وایت هاوس هم وجود اسم ماندلا در لیست گروههای تروریستی را بی عدالتی در حق قاره آفریقا و مایه شرم برای ایالات متحده عنوان کرد.

ماندلا قهرمان ضدآپارتاید آفریقای جنوبی است که با سال ها مبارزه و تحمل زندان و شکنجه توانست سیاهان آفریقای جنوبی را از زیر سلطه سفیدپوستان و متحدین غربیشان نجات دهد و بعد از پیروزی مبارزات سیاهان و برقراری حکومت دموکراتیک در این کشور وی رئیس جمهور آفریقای جنوبی شد.

این برنده صلح نوبل که در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در دهه 1980 به لیست تروریستی آمریکا اضافه شد در 18 جولای نود ساله می شود.

گذرندان این لایحه به نفع ماندلا اگر چه دیگر تاثیری بر زندگی و آینده یک بازنشسته سیاسی نخواهد گذاشت اما به خوبی نشان دهنده تعریف غلط آمریکا از تروریسم است .

باربارا لی یک نماینده دموکرات کنگره آمریکا در این باره گفت: ما زنان و مردانی را به عنوان تروریست معرفی کرده ایم که قهرمانان آزادی هستند.

وی از داده شدن اجازه ورود اعضای کنگره ملی آفریقا به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک خبر داد اما ورود آنها را به دیگر مناطق آمریکا همچنان ممنوع دانست.