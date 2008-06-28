طرح آنالیز فیزیکی پسماندهای شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رمضان امینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران هدف از اجرای این طرح را بررسی اجزای تشکیل دهنده پسماندها و شناخت دقیق فرصتهای استفاده بهینه صنعتی از آنها عنوان کرد.

وی در این خصوص اظهار داشت : نتایج یه دست آمده از این مطالعه که در واقع اولین مرحله از طرح کلی آنالیز فیزیکی پسماندها در سال جاری محسوب می شود به طور میانگین نشان دهنده ویژگی های پسماندها در فصل بهار است.

مدیرعامل سازمان تنظیف و بازیافت مواد شهرداری شیراز همچنین با اشاره به پروژه زیتون کاری این سازمان در محل دفن سایت زباله، اقدام مذکور را از جمله استفاده های این سازمان از پسماندهای شهر شیراز دانست و گفت: با استفاده از پسماند های دفن شده در آن محل علاوه بر تغذیه زمینهای درختکاری شده، تامین برق و گاز نیز ممکن شده است.

امینی ادامه داد: این موضوع در ادامه استفاده از پسماندها به عنوان سوخت جایگزین در صنایع سیمان می تواند آغازگر تحولات و استفاده های نوینی در بخش های مختلف صنعتی کشور باشد.

وی با بیان اینکه طرح پسماندها علاوه بر تاثیرات زیست محیطی وصرفه جویی در مصرف انرژی و سوخت های فسیلی در کاهش قیمت سیمان نیز موثر است، یادآور شد: سازمان تنظیف و بازیافت مواد شهرداری شیراز از چند سال گذشته به صورت نمونه کار، بهره برداری از گاز و برق تولیدی از زباله را در محل سایت برمشور این شهر مورد استفاده قرار داده است.