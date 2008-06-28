به خاطر "بگوویچ" به پاس پیوستم / از ملوانی ها عذرخواهی می کنم

سوشا مکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: پیش از آنکه با باشگاه پاس قرارداد امضا کنم، مذاکراتی با باشگاه ملوان انزلی داشتم و حتی با مسئولان این باشگاه به توافقاتی هم رسیده بودم. اما در نهایت احساس کردم شرایط تیم پاس برای من بهتر از ملوان است به همین خاطر با توجه به علاقه ای که به وینگو بگوویچ داشتم تصمیم گرفتم با باشگاه پاس قرارداد امضا کنم.

وی که صبح امروز قرارداد خود با باشگاه پاس همدان را در هیئت فوتبال استان همدان به ثبت رسانده است، افزود: البته باید در این فرصت از مسئولان و کادر فنی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، اهالی خوب این شهر و آقای غفور جهانی عذرخواهی کنم که نتوانستم برای فصل آینده خدمت آنها باشم.

دروازه بان تیم فوتبال پاس همدان خاطرکرد: اطمینان دارم که می توانم با حضور در تیم پاس همدان به آنچه که در فوتبال ایران برای خود ترسیم کرده ام، دست یابم. برای من در این تیم صدرصد جای پیشرفت وجود دارد. حضور مربیان کار بلد به ویژه "سرداروف" در کادر فنی تیم پاس می تواند دروازه بانی چون من را در مسیری که پیش رو دارم، یاری رساند.

وی ادامه داد: ابراهیم میرزاپور پیش از آنکه دروازه بان اصلی تیم ملی شود، زیر نظر همین مربی دروازه بانان در تیم فولاد کار کرد و توانست رقبای خود را از پیش رو بردارد. من هم در تیم فوتبال امید ایران زیر نظر سرداروف کار می کردم و چیزهای زیادی از او آموختم. این مربی کروات در فصل آینده تیم پاس را همراهی می کند و حضور او در این تیم مرا برای امضا قرارداد با همدانی ها ترغیب کرد.

مکانی با تاکید بر اینکه آسیب دیدگی اش برطرف شده است، افزود: اهداف من فراتر از حضور در تیم ملی است. دوست دارم اگر روزی به تیم ملی رسیدم، برای این تیم مثمرثمر باشم نه اینکه تنها به صرف حضور در تیم ملی به روی نیمکت نشستن راضی باشم. دوست دارم اگر روزی فرصت بازی به من رسید نقشی هرچند کوچک در موفقیت های این تیم داشته باشم.

دروازه بان پیشین تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز در خاتمه تصریح کرد: سه سال در تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز حضور داشتم و پایه های رشد من در فوتبال حرفه ای در این تیم بنا نهاده شد. من از نظر فنی و اخلاقی خیلی چیزها از مربیان تیم فوتبال مقاومت سپاسی آموختم به ویژه از آقای علیرضا دلیخون که بدون هیچ چشم داشت الفبای دروازه بانی را به من آموخت. من هرچه دارم از دلیخون دارم و جا دارد از او، سردار جعفری، آقای پیروانی و دیگر مسئولان باشگاه مقاومت سپاسی تشکر کنم که به من اعتماد کردند.