محمد نیک‌بین در این باره به خبرنگار مهر گفت: "سوپراستار" هم اکنون در مراحل پایانی صداگذاری توسط حسین ابوالصدق قرار دارد و ناصر چشم‌آذر ساخت موسیقی متن آن را به زودی به پایان می‌رساند. این فیلم آخر تیرماه آماده نمایش خواهد شد و برای گرفتن پروانه نمایش آن اقدام می‌کنیم.

وی درباره احتمال تکرار موفقیت "آتش‌بس" با "سوپراستار" افزود: این فیلم از چند جهت حتی بهتر از "آتش‌بس" است و فکر می‌کنم موفقتر از آن نیز در گیشه عمل کند. به همین دلیل قصد اکران عمومی آن را قبل از جشنواره داریم. به هر حال همه چیز به شرایط بستگی دارد.

فیلمبرداری "سوپراستار" به نویسندگی و کارگردانی میلانی از چهارشنبه 24 بهمن در منطقه فرمانیه تهران کلید خورد و روز دهم فروردین به پایان رسید. شهاب حسینی، فتانه ملکمحمدی، فریبا کوثری، نسرین مقانلو، افسانه بایگان، رضا رشیدپور، السا فیروزآذر و لیلا زارع در فیلم بازی کرده‌اند.

میلانی فیلمنامه "سوپراستار" را بر اساس رمانی از هرمان هسه نوشته و فیلم داستان بازیگری را روایت می‌کند که دچار غرور شده، اما ورود دختری نوجوان زندگی‌اش را متحول می‌کند.