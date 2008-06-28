به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "آلوشا" 9 تیر ماه از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم درباره توگارین است که همراه ارتش‌اش به شهر کوچکی به نام اسقف حمله می‌کنند و طلاهای آن را به یغما می‌برند. پهلوان این شهر آلوشا تصمیم می‌گیرد طلاها را پس بگیرد و ...

فیلم سینمایی "گوشواره" 10 تیر ماه از شبکه تهران پخش می‌شود. "گوشواره" پنجمین فیلم سینمایی وحید موسائیان بر اساس قصه و فیلمنامه ای از هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شده است. داستان فیلم درباره دختری فقیر به نام مهین است که گرانترین هدیه تولد را برای دوستش می خرد. حضور او در این جشن تولد ماجراهای جدیدی را برایش پیش می آورد که ...

تیموریان و رایگان در نمایی از "گوشواره"

اکبر عبدی، مسعود رایگان، رویا تیموریان و فریبا خادمی بازیگران، شهریار اسدی مدیر فیلمبرداری، ژیلا مهرجویی طراح صحنه و لباس و سعید ملکان طراح گریم فیلم هستند. تهیه‌کنندگی "گوشواره" را روح‌الله برادری به عهده دارد که در جشنواره فجر پارسال برای بازیگر نقش اول زن نامزد جایزه شد.

انیمیشن "آنسوی پرچین" 11 تیر ماه از شبکه تهران پخش می‌شود. تیم جانسن، کری کرک پاتریک و یوجین لوی سال 2006 انیمیشن "آنسوی پرچین" را بر مبنای فیلمنامه ای از لن بلوم، لورن کامرون، دیوید هاملتن و کری کرک پاتریک ساختند. این انیمیشن سینمایی محصول آمریکا و زمان آن 83 دقیقه است و جالب اینکه در میان صداپیشگان این انیمیشن علاوه بر بروس ویلیس، نیک نولتی و تامس هیدن چرچ یک ایرانی به نام امید جلیلی نیز حضور دارد.

انیمیشن "آنسوی پرچین" حکایت چند حیوان در جنگل است که پس از بلند شدن از خواب زمستانی، محیط اطراف خود را پرچین کشیده شده، می یابند. این انیمیشن در انجمن گویندگان جوان به مدیریت آرزو آفری و گویندگانی چون مهرداد رئیسی، حامد عزیزی، آرزو آفری، مهدی ثانی خانی، ندا آسمانی، وحید رونقی، محمدرضا علیمردانی و مجید حبیبی دوبله شده است.

انیمیشن "خرس‌های مهربون در شهربازی" 12 تیر ماه از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. داستان این انیمیشن از شهر محبت و مهربانی آغاز می‌شود. شهری زیبا که ساکنان آن خرس‌های زیبا، خوش قلب و بازیگوش هستند. آنها منتظر افتتاح شهربازی است، بی خبر از اینکه ...

نمایی از فیلم "آژانس دوچرخه"

فیلم "آژانس دوچرخه" 13 تیر ماه از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی مسعود کرامتی داستان نوجوانی را روایت می‌کند که به علت فوت پدر به منزل دایی‌اش در تهران می‌آید و تصمیم می‌گیرد با کمک چند جوان آژانس دوچرخه راه بیندازد. نازنین فراهانی، مینا نوروزی، رضا رادمنش، عباس ظفری، حامد زیاران، ارشیا عبایی و ... بازیگران فیلم هستند.

دیگر عوامل تولید پروژه "آژانس دوچرخه" عبارتند از تهیه‌کننده و مجری طرح: داود قچاق، نویسنده: آزاده سلیمیان، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: علیرضا سمیعی، تصویربردار: مرتضی قیدی، صدابردار: بهروز شهامت، منشی صحنه: آزاده قچاق و مدیر تولید: سیداحمد کیا.