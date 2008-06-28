آخرین وضعیت کمیسیونهای اصل نود و اجتماعی/ تکمیل کمیسیون ها در روزهای آتی

موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر یادآور شد: تاکنون شانزده نفر به عضویت قطعی کمیسیون اجتماعی درآمده اند و قرار است تا فردا اعضای این کمیسیون تکمیل شود.
نماینده مردم قائنات در مجلس هشتم در خصوص کمیسیون اصل نود نیز گفت: بعد از تکمیل کمیسیون اجتماعی نمایندگان باقی مانده باید به عضویت کمیسیون اصل نود در بیایند.
همچنین حجت الاسلام بنایی نماینده مردم قم از اعلام اسامی کمیسیون اصل نود در روزهای یکشنبه یا دوشنبه این هفته خبر داد.
وی درگفتگو با مهر اضافه کرد: قراراست فردا یکشنبه حجت الاسلام ابوترابی نایب رئیس مجلس بعد از رایزنی با نمایندگان اعضای کمیسیون اصل نود را معرفی کند.
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