دو هزار میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن زنجان سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سیروس میانجی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران، روند ورود سرمایه گذار در بخش صنعت و کشفیات معدنی در استان زنجان را رو به رشد دانست و افزود: در حال حاضر در کلیه شهرستانهای استان ایجاد صنایع و اکتشافات معادن روند مطلوبی دارد.

میانجی ادامه داد: در حال حاضر تعداد 850 واحد صنعتی فعال با بیش از 32 هزار نفر اشتغالزایی در استان زنجان فعال است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان همچنین با اشاره به روند توسعه استقرار واحدهای صنعتی در استان افزود: در حال حاضر بیش از 500 طرح صنعتی در استان زنجان با 20 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 145 معدن در مناطق مختلف این استان فعال است.

میانجى شمار شاغلین این معادن را یک‌ هزار و 455 نفر اعلام کرد و افزود: با بهره‌ بردارى از معدن نمک ایلجاق به‌ عنوان دومین معدن بزرگ این ‌استان و احداث واحدهاى فرآورى مربوطه، شمار شاغلین این بخش به ‌طور چشمگیرى افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان با بیان اینکه طى سالهاى اخیر، فعالیت گسترده‌ اى در زمینه اکتشاف مواد معدنى در این استان انجام مى‌شود، میزان مواد کانى اکتشافى از این معادن در سال گذشته را بالغ ‌بر چهار میلیارد تن عنوان کرد کرد و گفت: در حال حاضر تعداد 900 محدوده معدنی نیز در استان زنجان در حال مطالعه است.

میانجى اظهار داشت: پارسال، میزان صدور پروانه اکتشاف معدن در این‌ استان 84 درصد و تعداد گواهى کشف صادر شده نیز 140 درصد نسبت به ‌سال 85 بیشتر شد.

وى میزان تسهیلات بانکى پرداخت شده در بخش معدن را بالغ ‌بر پنج میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: پیگیرى گواهى کشف براى حداقل 11 فقره پروانه اکتشاف از برنامه‌هاى امسال بخش معدن سازمان صنایع و معادن استان زنجان است.

میانجی در ادامه از همکاری 30 شرکت خدمات مهندسی سازمان صنایع و معادن استان زنجان خبر داد و یادآور شد: طی سالهای اخیر شرکتهای خوبی در زمینه صنعت و معدن تشکیل شده که انجمن های صنایع همکن در این راستا هستند.