دوره های آموزشی کسب و کار در پردیس کشاورزی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مرکز کارآفرینی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و مرکز فنی و حرفه ای شماره 2کرج در جهت ارتقا دانش فنی و کارآفرینی، دوره های آموزشی رایگان کسب و کار برگزار می کند.

ساعات برگزاری این کلاس ها در دو نوبت اعلام شده و به دانش آموختگان این دوره ها گواهینامه پایان دوره بین المللی اعطا خواهد شد.

این دوره ها شامل پرورش ماهیان گرمابی و سردابی، پرورش و تکثیر زنبورعسل، پرورش قارچ، گیاهان دارویی، آموزش باغبانی و تعمیر و نگهداری تراکتور و تریلر است.

علاقه مندان برای شرکت در این کلاس ها می توانند با همراه داشتن 3 قطعه عکس 3 در 4 ، یک برگ تصویر صفحه اول شناسنامه و معرفی نامه از مرکز کارآفرینی به این دانشگاه مراجعه یا با شماره تلفن 2224510 داخلی 628 مرکز کارآفرینی پردیس تماس بگیرند.

این کلاس ها در جاده ماهدشت، بعد از محمدشهر نرسیده به میدان فرخ آباد (زیبادشت) برگزار می شود.