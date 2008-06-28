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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۸

المپیاد ورزشی ایرانیان/

موتورسوار سیستانی نخستین طلایی المپیاد / افتتاح المپیاد با پیام رئیس جمهور

موتورسوار سیستانی نخستین طلایی المپیاد / افتتاح المپیاد با پیام رئیس جمهور

موتورسوار اهل سیستان و بلوچستان در ماده موتور کراس 65 CC ، نخستین مدال طلای دومین المپیاد ورزشی ایرانیان را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره المپیاد ایرانیان همزمان با مسابقات موتور کراس قهرمانی آسیا در شهرک صنعتی کاوه شهر ساوه برگزار شد و خشایار رزمخواه با کسب عنوان نخست این مسابقات نخستین مدال طلای دومین دوره المپیاد ایرانیان را به خود اختصاص داد.

در این ماده علیرضا زین آقاجی از استان مرکزی و مجتبی شجاعی به ترتیب از استان مرکزی و مازندران به مدالهای نقرهع و برنز دست یافتند.

همچنین در ماده موتور کراس 85 CC حمید رضا وکیل پور از اصفهان اول شد و دانیال پنچه پور از اصفهان و حمید منتظری از فارس دوم و سوم شدند.

در پایان مسابقات موتورسواری دومین المپیاد ایرانیان تیم اصفهان به مقام قهرمانی رسید و تیم های سیستان و بلوچستان و مرکزی دوم و سوم شدند.

دومین المپیاد ورزشی ایرانیان روز 10 تیرماه با پیام رئیس جمهور در زمین تنیس مجموعه انقلاب تهران رسما افتتاح خواهد شد و طی آن 48 هزار ورزشکار در سه رده سنی نوجوانان ، جوانان و امید با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.  

کد مطلب 707178

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