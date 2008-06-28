موتورسوار سیستانی نخستین طلایی المپیاد / افتتاح المپیاد با پیام رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره المپیاد ایرانیان همزمان با مسابقات موتور کراس قهرمانی آسیا در شهرک صنعتی کاوه شهر ساوه برگزار شد و خشایار رزمخواه با کسب عنوان نخست این مسابقات نخستین مدال طلای دومین دوره المپیاد ایرانیان را به خود اختصاص داد.

در این ماده علیرضا زین آقاجی از استان مرکزی و مجتبی شجاعی به ترتیب از استان مرکزی و مازندران به مدالهای نقرهع و برنز دست یافتند.

همچنین در ماده موتور کراس 85 CC حمید رضا وکیل پور از اصفهان اول شد و دانیال پنچه پور از اصفهان و حمید منتظری از فارس دوم و سوم شدند.

در پایان مسابقات موتورسواری دومین المپیاد ایرانیان تیم اصفهان به مقام قهرمانی رسید و تیم های سیستان و بلوچستان و مرکزی دوم و سوم شدند.

دومین المپیاد ورزشی ایرانیان روز 10 تیرماه با پیام رئیس جمهور در زمین تنیس مجموعه انقلاب تهران رسما افتتاح خواهد شد و طی آن 48 هزار ورزشکار در سه رده سنی نوجوانان ، جوانان و امید با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.