آزمون ورودی حوزه علمیه برادران در لارستان فارس برگزار شد

حجت الاسلام سید علی اکبر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: این آزمون همزمان با سراسر کشور در استان فارس فقط در شیراز و لارستان برگزار شده که در شهرستان لارستان 360 داوطلب شرکت کردند.

وی عنوان کرد: از این تعداد 80 نفر در مقطع دیپلم و 180نفر در مقطع سیکل شرکت کردند.

مدیر حوزه علمیه امام علی ابن ابیطالب (ع) لارستان خاطرنشان کرد: بر اساس برآورده های صورت گرفته تعداد شرکت کنندگان آزمون امسال در لارستان 45 نفر بیشتر از شرکت کنندگان سال گذشته است.

به گفته وی در حوزه علمیه امام علی لارستان بیش از 400طلبه برادر و خواهر در سه سطح یک، دو و سه به تحصیل مشغولند و در سال جدید تحصیلی حوزه های علمیه در بخش برادران 40 طلبه جدید به حوزه مذکور راه خواهند یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در جنوب استان فارس علاوه بر حوزه علمیه امام علی(ع)، حوزه علمیه زهرای اطهر(س)ویژه خواهران در شهر لار و حوزه علمیه علی بن ابیطالب (ع) علامرودشت نیز به تدریس علوم دینی و نشر معارف اسلامی مشغول هستند.