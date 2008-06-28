به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد پایگاه اینترنتی بانک جامع ایدههای شهروندی به نشانی www.1888tehran.ir آماده دریافت، پردازش و ارجاع ایدههای شهروندان در حوزهها و موضوعهای مختلف شهری است.
سرفصل موضوعهای بانک ایدههای شهروندی شامل محیط زیست، بهداشت و سلامت، حمل و نقل و ترافیک، عمران و توسعه، خدمات و زیباسازی شهری، سرگرمی و تفریح، فضاها و خدمات فرهنگی اجتماعی، ابنیه و آثار تاریخی، مناسبتها، گردشگری، معماری، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی است. اما امکان دریافت سایر ایدههای شهری و شهروندی فراهم است.
نخستین جشنواره تقدیر از شهروندان ایدهپرداز در سال گذشته با شعار یک شهر، هشت میلیون شهردار از سوی فرهنگسرای تفکر و مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران 1888 برگزار شد.
شهروندان تهرانی برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره های 9-44304978 و 44319303 تماس و برای ارائه طرحهای خاص برای بهبود بهبود فعالیت بانک ایدههای شهروندی به نشانی شهر زیبا، شهران، پائینتر از فلکه دوم، ابتدای زیرگذر شهران، فرهنگسرای تفکر مراجعه کنند.
نظر شما