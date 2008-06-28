  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۴

دومین جشنواره تقدیر از شهروندان ایده‌پرداز برگزار می‌شود

دومین جشنواره تقدیر از شهروندان ایده‌پرداز تهرانی با شعار "شکوفایی شهر با شهروندان نوآور" با هدف دریافت طرح‌ها و ایده‌ها در حوزه‌های شهری و تشکیل بانک جامع ایده‌های شهروندی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد پایگاه اینترنتی بانک جامع ایده‌های شهروندی به نشانی www.1888tehran.ir آماده دریافت، پردازش و ارجاع ایده‌های شهروندان در حوزه‌ها و موضوع‌های مختلف شهری است.

سرفصل موضوع‌های بانک ایده‌های شهروندی شامل محیط زیست، بهداشت و سلامت، حمل و نقل و ترافیک، عمران و توسعه، خدمات و زیباسازی شهری، سرگرمی و تفریح، فضاها و خدمات فرهنگی اجتماعی، ابنیه و آثار تاریخی، مناسبت‌ها، گردشگری، معماری، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است. اما امکان دریافت سایر ایده‌های شهری و شهروندی فراهم است.

نخستین جشنواره تقدیر از شهروندان ایده‌پرداز در سال گذشته با شعار یک شهر، هشت میلیون شهردار از سوی فرهنگسرای تفکر و مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران 1888 برگزار شد.

شهروندان تهرانی برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره های 9-44304978 و 44319303 تماس و برای ارائه طرح‌های خاص برای بهبود بهبود فعالیت بانک ایده‌های شهروندی به نشانی شهر زیبا، شهران، پائین‌تر از فلکه دوم، ابتدای زیرگذر شهران، فرهنگسرای تفکر مراجعه کنند.

کد مطلب 707182

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها