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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۵

از سوی مخالفان؛

آفریقای جنوبی به حمایت از دولت موگابه متهم شد

آفریقای جنوبی به حمایت از دولت موگابه متهم شد

مخالفان در زیمبابوه امروز آفریقای جنوبی را متهم کردند از غیرقانونی اعلام شدن دولت هراره ازسوی شورای امنیت جلوگیری به عمل آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "نلسون شامیسا" سخنگوی جنبش تغییرات دموکراتیک زیمبابوه روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: من از جامعه بین المللی انتظار دارم این انتخابات را غیرقانونی اعلام کند.

روز گذشته دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه تنها با حضور "رابرت موگابه" به عنوان کاندیدا برگزار شد که هنوز نتایج آن منتشر نشده است.

مخالفت های آفریقای جنوبی در شورای امنیت سازمان ملل متحد سبب شد تا این شورا نتواند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه را نامشروع بخواند.

بر اساس این گزارش، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره زیمبابوه که شب گذشته برگزار شد فقط به صدور یک بیانیه شفاهی و اعلام تاسف و ناامیدی درباره تحولات زیمبابوه اکتفا کرد.

کد مطلب 707185

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