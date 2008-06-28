اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه هر روز ساعت 11 به مدت نیم ساعت از رادیو تجارت با پرداخت به یکی از مسائل روز اقتصادی و تجاری پخش میشود.
ـ "یک حرکت، هزار برکت" عنوان برنامهای از گروه جهان و تجارت رادیو تجارت است. این برنامه 9 تیر ماه مسایل و مشکلات کار آفرینان را بررسی میکند. همچنین کتابهایی در زمینه کارآفرینی معرفی میشود. برنامه "یک حرکت، هزار برکت" ساعت 13:15 روی آنتن میرود.
ـ برنامه "سوی توسعه" 10 تیر در رادیو تجارت ساعت 11:35 به شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی میپردازد. در این برنامه دکترزرگانی نژاد کارشناس سازمان بورس و دکتر غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و پوریا نسب کارشناس بازار سرمایه حضور دارند.
ـ برنامه "سرمایه فردا" 10 تیر در رادیو تجارت ساعت 13:15 به موضوع بانک، بیمه و آخرین تحولات بورس کشور میپردازد. در این برنامه حسینی مقدم کارشناس بورس و اوراق بهادار به عنوان کارشناس حضور دارد.
ـ در پی انتشار گزارش روزنامه واشنگتن پست، ارگان نزدیک به حزب جمهوری خواه آمریکا درباه تصمیم هیئت حاکمه مبنی بر ایجاد دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران، دلایل این امر در برنامه "گفتگوی روز" در رادیو گفتگو بررسی میشود. این برنامه به سردبیری امیر دبیریمهر 10 تیر ماه ساعت 18 روی آنتن میرود.
ـ برنامه "چای برای دو نفر" فردا 9 تیر ساعت 22 در رادیو گفتگو میزبان مصطفی رحماندوست است. در این برنامه زندگی، فعالیتها و آثار مصطفی رحماندوست با حضور این شاعر در برنامه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. برنامه "چای برای دو نفر" به سردبیری حمیدرضا مقدسی تهیه میشود.
ـ هدفمند شدن یارانهها و بررسی گروههای هدف به عنوان دغدغه اصلی دولت و کارشناسان مسائل اقتصادی در برنامه "گفتگوی روز" در رادیو گفتگو مورد بررسی قرار میگیرد. این برنامه 9 تیر ساعت 18 به سردبیری محمد کریمی روی آنتن میرود.
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