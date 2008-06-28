دادگستری زنجان با کمبود 200 قاضی روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید سجاد موسویون در جمع خبرنگاران در محل دادگستری کل استان زنجان افزود: در حال حاضر تنها 104 قاضی برای استان یک میلیون نفری زنجان فعالیت می کنند که 55 درصد نسبت به جمعیت استان، نیروی قضایی وجود دارد.

موسویون در ادامه از تشکیل شوراهای حل اختلاف به عنوان یک کار بسیار پسندیده و بزرگ یاد کرد و ادامه داد: تشکیل شوراهای حل اختلاف باعث شده تا برخی اختلافات کوچک که موجب گرفته شدن وقت دادگاه ها می‌شد در این شوراها حل و فصل شود.

قائم مقام دادگستری افزود: همه تلاشهای قوه قضائیه روی محور عدالت است و این عدالت باید برای همه محقق شود.

موسویون تلاش تشکیلات قضایی را برای اجرای عدالت عنوان کرد و افزود: قوه قضائیه باید پناهگاه مظلومان و دشمن ستمگران و ظالمان باشد.

وی ادامه داد: باید تلاشگران و کارکنان قوه قضائیه چنان تلاش و فعالیت کنند که حق مردم اعاده شود.

موسویون یادآور شد: تشکیلات قضایی باید با درایت و تلاش برای تحقق عدالت در جامعه تلاش کند و اجازه ندهد که حق مظلومی در جامعه پایمال شود.