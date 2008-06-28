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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۴۷

سفر دوره ای دبیرکل سازمان ملل به قاره آسیا

سفر دوره ای دبیرکل سازمان ملل به قاره آسیا

دبیرکل سازمان ملل متحد امروز در اولین مرحله از سفر دوره ای خود به کشورهای آسیایی وارد توکیو پایتخت ژاپن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بان کی مون" در سفر دوره ای خود به کشورهای آسیایی از ژاپن، چین، کره جنوبی دیدار می کند و سپس برای شرکت در اجلاس سران گروه هشت باردیگر به توکیو بازمی گردد.

دبیرکل سازمان ملل تا روز سه شنبه در ژاپن می ماند و در این مدت با نخست وزیر و امپراتور این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

وی سپس به چین و کره جنوبی، زادگاه خود خواهد رفت. بان کی مون پیشتر وزیر امور خارجه کره جنوبی بود.

دبیرکل سازمان ملل در بازگشت از سئول، برای شرکت در اجلاس سران کشورهای گروه هشت به تویاکو در شمال ژاپن می رود.

اجلاس سران گروه هشت شامل کانادا، آمریکا، فرانسه، روسیه، ایتالیا، آلمان، انگلستان و ژاپن در روزهای هفت تا 9 ژوئیه (17 تا 19 تیرماه) برگزار می شود.

کد مطلب 707191

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