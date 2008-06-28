اردوی تیم فوتبال بانوان از فردا آغازمی شود/ ازبکستان یا ترکمنستان حریفان تدارکاتی

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال بانوان ایران که خود را برای حضور در مسابقات فوتبال غرب آسیا آماده می کند از فردا اردوی آماده سازی خود را به مدت 10 روز درتهران برپا خواهد کرد.

طبق برنامه ریزی کمیته فوتبال بانوان پس از پایان این اردو مرحله پنجم اردوی آماده سازی تیم فوتبال بانوان از 25 تیر تا 2 مرداد درمشهد برپا خواهد شد .

کمیته بانوان فدراسیون فوتبال مذاکراتی را با فدراسیون های فوتبال ازبکستان و ترکمنستان به منظوربرگزاری دو دیداردوستانه مقابل تیم فوتبال بانوان کشورمان انجام داده تا یکی از این دو تیم با سفر به مشهد دیدارهای تدارکاتی را با تیم فوتبال بانوان کشورمان برگزارکند .

مسابقات فوتبال بانوان غرب آسیا از 6 تا 14 مرداد ماه جاری در شهر امان پایتخت اردن برگزار می شود.

هچنین به گفته فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال نخستین دوره مسابقات فوتبال بانوان باشگاههای کشورهای اسلامی مهرماه جاری در ایران برگزارخواهد شد.

شجاعی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود : این مسابقات با همکاری مشترک فدراسیون کشورهای اسلامی و فدراسیون فوتبال برای نخستین بار درسطح تیم های فوتبال باشگاهی بانوان کشورهای اسلامی برگزارخواهد شد.

شجاعی اضافه کرد: تاکنون دعوتنامه شرکت در این مسابقات به بیش از50 کشور اسلامی ارسال شده است و پیش بینی می کنیم این مسابقات با استقبال خوبی ازسوی کشورهای اسلامی روبرو شود.

وی درخصوص زمان و مکان برگزاری این مسابقات اظهار داشت : این رقابتها طی روزهای 17 تا 23 مهرماه در ورزشگاه آرارات برگزارخواهد شد که خوابگاه ورزشگاه آزادی وهتل المپیک برای اسکان تیم ها درنظرگرفته شده است.