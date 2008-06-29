دینم را به پرسپولیس ادا می کنم / مدعی قهرمانی در هر سه جام هستیم

مجتبی شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیوستنش به پرسپولیس گفت: 5 سال پیش با زحمات مسئولان، مربیان و حمایت تماشاگران پرسپولیس به فوتبال ایران معرفی شدم و دوست داشتم یک روز به این تیم برگردم و با خدمت به آن دینم را به پرسپولیس و هوادارانش ادا کنم. به همین دلیل از بین پیشنهاداتی که داشتم، پرسپولیس را انتخاب کردم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فصل آینده شماره 7 را بر تن می کند؟ ادامه داد: هنوز هیچ چیز معلوم نیست و برایم فرقی نمی کند شماره ام چند باشد. البته دوست داشتم شماره یک رقمی برتن کنم ولی شاید این فصل با شماره 14 و یا شماره دیگری در مسابقات به میدان بروم.

مدافع پرسپولیس درپاسخ به این سوال که آیا از رقابت با مدافعان برای حضور در ترکیب اصلی، نمی ترسد؟ افزود: رقابت همیشه بین بازیکنان وجود دارد و هرکس بهتر تمرین کند و بازیکن مناسبی برای تاکتیک تیمی باشد، در ترکیب اصلی به میدان می رود. من هم برای رقابت سالم به پرسپولیس آمدم و با تلاش مضاعف سعی می کنم، جایگاه مناسبی در ترکیب اصلی تیم بدست آورم.

وی خاطرنشان کرد: پرسپولیس فصل آینده باید در سه جام معتبر به میدان برود، به همین دلیل باید از لحاظ جذب مهره های کلیدی و در اختیار داشتن بازیکنان جانشین خود را به حد ایده آلی برساند تا در روزهای مهم آینده با مشکلی مواجه نشود. البته پرسپولیس با قابلیت های بالایی که دارد و حمایت تماشاگران متعصبش می تواند سال آینده در هر سه جام داخلی و خارجی مدعی قهرمانی باشد.

وی همچنین تاکید کرد: بزرگترین حسنی که حضور در تیم های سرخابی این است، که عملکردت بیشتر به چشم می آید و می توانی خیلی راحت تر آماده گی ات را به نمایش بگذارید و این موضوع انگیزه ات را برای تلاش بیشتر در تمرینات و حضور موفق تر در مسابقات، بیشتر می کند.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس درپایان گفت: مطمئنا یکی از اهداف من هم برای بازگشت به پرسپولیس کسب جایگاه بهتر در تیم ملی و حضور در تیم های خارجی است که امیدوارم با تلاش بیشتر به این اهواف خود دست یابم.