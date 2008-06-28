به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه جام جم پنج برنامه نیم ساعته به منظور معرفی جاذبههای گردشگری منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهاراز فردا 9 تیر ماه ساعت 11 به وقت تهران به مدت پنج هفته با حضور برزو ارجمند در کنداکتور پخش کانال آسیای شبکه جهانی جام قرار گرفت.
در این برنامه ارجمند بینندگان را با ساحل صخرهای، تالاب لیپار، کوههای مینیاتوری یا مریخی، روستای تیس، محل درخت انجیر معابد، ساختمان تلگرافخانه قدیمی شهر چابهار، قلعه پرتغالیها، بافت سنتی بازار، بازارهای مدرن منطقه آزاد تجاری صنعتی، دانشگاه بینالمللی چابهار، اسکلههای شهید کلانتری و شهید بهشتی و ... آشنا میکند.
