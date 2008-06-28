فراخوان نخستین اکسپو عکس ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه صبا وابسته به فرهنگستان هنر اعلام کرد علاقمندان می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی www.sabaartexpo.com یا دبیرخانه اجرایی نمایشگاه اقدام به تهیه فرم شرکت و مشخصات اثر کنند.

آخرین مهلت ارسال لوح فشرده و پرینت آثار 16 مرداد، انتخاب و قیمتگذاری آثار 23 مرداد، اطلاع‌رسانی برای تحویل اصل آثار راهیافته به نمایشگاه 26 تا 31 مرداد و آخرین مهلت دریافت اصل آثار 30 شهریور خواهد بود.

افتتاحیه نخستین اکسپو عکس ایران 12 و اختتامیه آن 24 آبان‌ماه است و دبیرخانه اجرایی آن در تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره 53، ساختمان صبا، طبقه دوم قرار دارد.

شماره تلفن‌های 11-66494508 و شماره نمابر 66494510 برای کسب اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.